Exigen directorio en FPF por mala imagen de Edwin Oviedo

Franklin Chuquizuta, vicepresidente de la FPF, exigió que se realice un directorio de urgencia para defender la institución tras la “mala imagen” que viene dando por sus problemas judiciales su titular, Edwin Oviedo.

“Los temas personales de Edwin Oviedo ajenos al fútbol, están dando mala imagen a la institución, todo lo ganado en la cancha se está malogrando de esta manera. Una mala imagen por situaciones del presidente de la FPF. Rumbo tenemos pero que pase a manos de dirigentes más capaces”, disparó fuerte Franklin Chuquizuta en RPP.

“A la mayoría de los dirigentes no les importa la relación de Antonio Camayo con la FPF, yo pedí los documentos de este tema, hasta con carta notarial pero fue desaprobado por mi pedido. A mi me interesa la institución, pero lastimosamente la mayoría de dirigentes me ha negado ese alcance”, manifestó el directivo de la FPF.

“Los contratos con ese empresario (Antonio Camayo) debieron ser aprobados por el directorio y no solo que den cuenta al directorio. Mi pedido es que de inmediato se convoque a directorio y se vea de una vez por todas el futuro de la institución”, concluyó Chuquizuta.