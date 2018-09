Exfutbolista chileno: "Pedro Aquino tiene características de Arturo Vidal"

El exmundialista chileno, Fabián Estay, quien ahora trabaja en Fox Sports como comentarista y analista de fútbol, habló con EL BOCÓN del partido entre la selección peruana y Chile (12 de octubre) a realizarse en el Hard Rock Stadium. Además, se refirió a Ricardo Gareca, quien fue su técnico en América de Cali, y a los peruanos que militan en el fútbol mexicano.

Escribe: Jean Pierre Maraví

¿Cómo analiza el momento de su selección?

Chile no deja de ser una buena selección. Está en un proceso de transición intentando haciendo un recambio de forma natural. Creo que Reinaldo Rueda lo está haciendo muy bien. Quedar fuera del Mundial nos dolió mucho.

¿qué te parece el nivel de Perú?

Me dio gusto que clasificara al Mundial porque tengo muy buenos amigos peruanos como ‘Chemo’ del Solar, el ‘Puma’ Carranza, Roberto Palacios, asistí a la despedida de ambos. Álvaro Barco también es mi amigo. Ustedes jugaron bien el Mundial, pero lamentablemente no avanzaron. Dejaron una grata impresión luego de muchos años de ausencia.

¿Cuál es su pronóstico para el perú-chile?

La selección peruana llega mejor porque viene de un Mundial y también porque viene de disputar partidos importantes. Va ser un clásico con realidades diferentes, donde Chile está buscando jugadores para lo que se viene. Perú siempre tuvo buenos jugadores, pero no tenían la fortuna de conseguir cosas importantes como lo hicieron yendo al Mundial.

¿Qué tal esa experiencia de ser dirigido por Gareca?

Ricardo Gareca es un técnico que privilegia la lealtad, gratitud e incluso se peleó con uno de los dueños de América de Cali por el bien de todos. Es un tipo muy correcto. Habla bien muy con el jugador para bien o para mal. Está muy capacitado y trabaja bien. Privilegia el orden, la disciplina, trabajo táctico.

¿Algún jugador peruano te ha sorprendido?

Pedro Aquino me llamó la atención porque juega y es atrevido. A veces juega al límite, pero con experiencia manejará eso. No te lo puedo comparar con Arturo Vidal porque él tiene más experiencia, pero es un volante mixto que tiene las mismas características. Otro fue Raúl Ruidíaz por lo que hizo en Morelia, donde fue goleador; y Gallese, pese a no estar en un club bueno, me parece que sobresale.

¿En qué sentido crees que Gareca impone disciplina?

Trabajando con claridad. En Cali entrenábamos a las 7:00 a.m. y todos tenían un compromiso. Él te compromete con trabajo y con sus palabras. Intenta ser justo con todos. Eso te convence. Armó un equipo muy competitivo.