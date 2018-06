Exdirectivo de Vélez: "Gareca no se confunde con estos resultados"

Christian Bassedas conoce a la perfección a Ricardo Gareca. Inclusive jugaron juntos en una etapa en Vélez Sarsfield en la década del 90.

Además, él fue quien lo llevó al 'Tigre' al elenco de Liniers para que lo dirigiera tras su salida de Universitario, donde consiguió ganar el Apertura 2008.con el elenco crema.

Escribe: Jean Pierre Maraví

La historia de éxito en Vélez de Ricardo Gareca ya es conocida. Por esa razón, El Bocón decidió conversar con Christian Bassedas para que hable sobre el buen momento del 'Tigre' en la selección peruana,

"Estoy siguiendo muy de cerca a la selección peruana. Me gustaría que le vaya muy bien en el Mundial.Tengo un afecto especial por Ricardo Gareca. Él lo sabe que al margen de que uno sea argentino para mi el segundo equipo que alentaré en mi caso es Perú, ya que quiero que haga un lindo Mundial", fueron las primeras palabras de Christian Bassedas a El Bocón.

Luego agregó: "Creo que está muy bien el grupo. Lo noto desde afuera.La inflexión de la vuelta de Paolo Guerrero me da la sensación que llegó justo para lo que van a afrontar. Pienso que pueden hacer un excelente Mundial. Hay grandes expectativas porque hay un estilo marcado, que el tiempo de trabajo lo refleja. Además, veo a los jugadores sueltos con mucha confianza y muchas veces el Mundial te permite esquivar a una selección muy fuerte. Eso también es esperanzador".

Christian Bassedas siguió alabando el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana: "El 'Flaco' está enfocado en la primera ronda, para mi con posibilidades de avanzar.Yo le deseo lo mejor a mi amigo. En lineas generales los peruanos tienen que estar contentos, orgullosos de este camino que vienen logrando en el aspecto deportivo y psicológico en la antesala a su debut con Dinamarca en la Copa Del Mundo".

Finalmente, para Cristian Bassedas este es la razón por la que le va bien al 'Flaco' al mando en la selección peruana: "El secreto es su sabiduría. Ricardo es un tipo que no va a perder el eje, no se va a confundir por el momento anímico, ni por estos partidos que le están saliendo a la perfección. Por supuesto, que lo debe disfrutar internamente, pero estoy seguro que su objetivo es pasar la primera ronda. Los partidos preparativos sirven para que el equipo siga creciendo y no creo que estos resultados lo confundan. Al contrario, estará viendo detalles y sacando conclusiones. Perú tiene un estilo, ya lo conocen y eso es una gran ventaja que tiene. Desde que Gareca asumió, ustedes volvieron a su verdadero fútbol".