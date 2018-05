Excompañero de Pizarro en selección peruana se opone a su convocatoria

El debate en torno a Claudio Pizarro sigue en agenda para algunos. Esta vez, Miguel Rebosio, excompañero del 'Bombardero' en la selección peruana, se unió a la discusión y opinó que el delantero del Colonia no nivel para aspirar a una convocatoria en la bicolor para el Mundial Rusia 2018.

"Claudio Pizarro es importante en la selección y al equipo que vaya, de eso no hay duda. Pero el fútbol es de momentos y debe ser consciente que no ha tenido una regularidad suficiente como para decir 'estoy para un Mundial'. Creo que no ha tenido los minutos necesarios como para tener la posibilidad de integrar este grupo, aunque sí hay que reconocer que es un profesional A1", dijo el exdefensor de la selección peruana en RPP.

Sin Pizarro

Rebosio compartió camerinos con Claudio Pizarro en la selección peruana y no fue ajeno al debate en torno al 'Dombardero'. No obstante, su posición va en contra de la intención del jugador, que aún sueña con jugar en Rusia 2018.

Este sábado, Ricardo Gareca envió una lista preliminar de 25 jugadores de la selección peruana a la FIFA y en la que no figura Claudio Pizarro. El máximo ente del fútbol mundial publicará oficialmente la misma el lunes 14 de mayo.