Exclub de Paolo Guerrero intentó fichar a Christian Cueva para el 2019

Han pasado algunos días desde que, al parecer, se habrían caído las negociaciones entre Independiente de Avellaneda y Krasnodar para fichar a Christian Cueva. El club ruso no aceptó la primera oferta que realizó el conjunto argentino por el volante de la bicolor, pues consideraban que la cifra de 4 millones de dólares, lo que sería el 50% de su carta pase.

Pero el 'Rojo' no fue el único club que intentó fichar a Christian Cueva. Desde Brasil, el periodista Andre Hernan de Globoesporte, señaló que fue Corinthians, el exclub de Paolo Guerrero, quien se puso en contacto con Krasnodar hace 3 semanas, pero las conversaciones no tuvieron éxito y no se pudo concretar la cesión para que el volante peruano retorne al Brasileirao.

Esclarecendo: a informao do repórter @andrehernan na Central do Mercado hoje foi que o Corinthians deu uma leve sondada no meia peruano Cueva há 3 semanas. Tentou empréstimo e o papo no fluiu #gecorinthians — Marcelo Braga (@mabragatchelo) 9 de enero de 2019

De otro lado, Radio La Red de Argentina dio detalles de por qué se cayó el pase de Cueva a Independiente: "Krasnodar respondió y pide la compra de, al menos, el 50% del pase de Christian Cueva. El jugador por ahora se planta y no quiere viajar a Rusia".

Por ahora, Christian Cueva se quedaría en Krasnodar, donde alterna en la Premier League de Rusia y es titular en la Copa Rusia y también en la Europa League.

