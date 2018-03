Ex DT de la selección de Chile defiende a Cristian Benavente

La selección peruana está de vuelta en Lima luego de los dos partidos amistosos contra Croacia e Islandia. Estos dos encuentros sirvieron como preparación de cara a los 3 próximos antes del Mundial de Rusia 2018, pero especialmente, antes de la lista final de 23 que irán al torneo.

En medio de la polémica con la selección peruana, el ex DT de la selección de Chile Sub 20 y actual técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, salió a defenderlo: Benavente es un buen jugador, me parece que ha jugado muy poco, por lo menos es lo que ví ante Croacia, dijo el chileno.

Esta fue la gran oportunidad para Cristian Benavente, quien no pudo demostrar lo mismo que realiza en Bélgica y ha dejado dudas de cara a la lista final de 23 juagdores de Ricardo Gareca.

Fueron dos partidos de casi 30 minutos para Cristian Benavente donde ha dejado más dudas que certezas de cara a la lista final de 23 jugadores de la selección peruana para Rusia 2018.

