ExDT de Universitario compara a Benavente con Messi por su presente con Perú

Carlos Compagnucci es un hombre de fútbol que trabaja en España y sabe que el momento en la Selección Peruana de Cristian Benavente no es el adecuado en la bicolor. Sin embargo, el ex técnico de Universitario de Deportes y actual asistente técnico de Mauricio Pellegrino en el Leganés de España pidió paciencia para Benavente, asegurando que le hace recordar a Lionel Messi cuando se le cuestiona en Argentina.

"Las comparaciones son odiosas pero a Messi se le critica mucho cuando juega en Argentina. Es que el hincha no entiende que hay diferentes maneras de jugar. Porque viene del Barcelona tiene que hacer cosas extraordinarias con la Selección. Eso le debe estar pasando al chico Benavente. En su club destaca pero con Perú aún no brilla. Es parte del fútbol y el proceso de adaptación se dará con minutos en el campo. No hay que lapidar al jugador. Esto es un proceso de cara al objetivo que es Copa América de Brasil y Clasificatorias a Qatar", expresó Compagnucci a BOCÓN.

Compagnucci aseguró que los partidos de preparación sirven para corregir errores y no para 'matar a nadie'. "Obvio que todo técnico quiere ganar todo porque cuando se gana, se corrigen mejor las cosas. Pero el 'Flaco' (Gareca) es un hombre de fútbol, que sabe muy bien las fortalezas y debilidades de Perú. Por perder con Ecuador no se le puede cuestionar o dejar de lado todo lo bueno que hizo . A mí me gusta como juega Perú. Y Ricardo (Gareca) le devolvió la mística a una Selección que juega bien al fútbol", indicó y agregó que es una pena la ausencia de Paolo Guerrero. "Ojalá que termine su sanción de FIFA porque es un jugador vital para Perú. A mi me encanta como delantero", indicó el 'Compa'.

