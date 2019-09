Ex DT de Paolo Guerrero disparó contra la selección peruana: "Brasil fue probado ante un equipo limitado" | FOTO

Se mandó con todo. La selección peruana logró un gran triunfo este martes en Los Ángeles cuando venció 1-0 a Brasil por el amistoso FIFA de setiembre. La 'Canarinha' cayó por la mínima diferencia ante la 'Bicolor' y con ese resultado no pudo conseguir ningún triunfo ya que empató con Colombia la semana pasada.

Por ello, el extécnico de Paolo Guerrero en Flamengo, Muricy Ramalho, criticó duramente al equipo de Tité y dijo que la selección de Brasil aún no está probada: "Seguimos quejándonos todo el tiempo de que necesitamos conseguir un mejor equipo y eso no sucede. No sabemos cómo le está yendo al equipo. No está probado Y fue probado contra un equipo que es limitado, el de Perú", indicó el comentarista deportivo en SporTV de Brasil.

Asimismo, Ramalho recordó la ausencia de Paolo Guerrero, que es el delantero de la 'bicolor' que marca la diferencia. "No valió la pena quedarse a ver el Perú vs. Brasil. Lo que vimos fue un equipo desorganizado. Después de ver Holanda contra Alemania, como vimos el otro día, la diferencia es enorme", finalizó.

TAMBIÉN LEE

Perú vs. Uruguay: fecha, hora y canal del próximo amistoso de la selección peruana



Ricardo Gareca y su "I'm sorry" que es tendencia mundial en redes | VIDEO