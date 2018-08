Ex directivo de la FPF: "La justicia está requiriendo a Edwin Oviedo"

Esta mañana, Freddy Ames, Presidente del club Coopsol, expresó, en conferencia de prensa, que iniciará "una cruzada" para exigir la defenestración de Edwin Oviedo como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El dirigente de fútbol es recordado por denunciar irregularidades en las elecciones del 2014 en las que, según señaló aquella oportunidad, habría ganado legítimamente la presidencia de la federación.

"Queremos llamar a todos los hombres de bien y personas que aman el fútbol, y decirles que necesitamos cambiar, necesitamos personas que entiendan que la ética está por encima de todos. Queremos que las personas que tienen serios cuestionamientos den un paso al costado", dijo el empresario, quien estuvo acompañado de Antonio Cuba.

Otro de los puntos medulares de su pronunciamiento estuvo en la Ley nº 30727 denominada Ley de Fortalecimiento de la FPF que se promulgó desde el Congreso de la República. Dicha promulgación dispuso el cambio del ciclo de elecciones, que pasa de ser mundialista a olímpico de manera provisional. Esto permite a Edwin Oviedo alargar su proceso hasta el 2020. "Adicionalmente a eso esta esta ley que permite prorrogar en el cargo a esta junta hasta el 2020. Entendemos que no se pueden quedar un día más del 31 de diciembre del 2018. Hoy iniciamos esa cruzada pidiendo la derogatoria de la ley señalada. Y pedimos también que el presidente convoque elecciones para que el 1 de enero del 2019 tengamos nosotros a una nueva junta directiva", añadió.

Además, aseguró que, de no acatar lo que él llamó "el clamor del pueblo hacia un cambio", tomará una acción bastante draconiana al retirar al club Coopsol de la Segunda División. "Nosotros somos presidentes de un club profesional y hemos tomado la decisión de que si el 1 de enero del 2019 esta junta no ha cesado y no hay una nueva, nos retiramos del fútbol para siempre", fustigó Freddy Ames.

Por último, consultado por las palabras de Ricardo Gareca sobre el caso de Edwin Oviedo, quien aseguró que "el que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", Ames fue crítico y mostró su desacuerdo. "Creo que se equivocó el profesor Gareca. No es un pecado venial. El señor está siendo acusado de graves delitos: homicidio calificado. No es tener algún problema con una dama. Es un tema gravísimo. La justicia lo está requiriendo. Él debería, a bien de la imagen internacional del fútbol, dar un paso al costado", finalizó.