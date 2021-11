Ricardo Gareca no solo fue importante para los jugadores de la selección peruana. A su largo de su trayectoria dirigió a muchos futbolistas, a algunos marcándolos para siempre, como es el caso de un ex delantero de Alianza Lima.

Uno de los primeros equipos que dirigió Ricardo Gareca fue Talleres de Córdoba, equipo que estuvo muy ligado al ‘Tigre’, porque lo dirigió en tres etapas. La primera de ellas durante 1996 a 1997. Las posteriores fueron la mitad de 1997 al 2000 y por último el 2007.

En su primer paso, coincidió con el ex delantero de Alianza Lima, Rodrigo Astudillo, de breve paso por el Perú la temporada 2005, para jugar por los Blanquiazules, en el gran equipo que armó para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, pero que quedó eliminado en fase de grupos.

Rodrigo Astudillo solo jugó una temporada en Alianza Lima.

La amistad de Astudillo con Gareca es muy fuerte y el ex futbolista lo recuerda con mucho aprecio. En una entrevista del 2017 a la web ‘La Voz’, contó algunos detalles que lo vinculan con el actual técnico de la selección peruana.

“Estoy en contacto permanente con Ricardo Gareca. Le mandé mensajes apenas clasificó al repechaje y cuando logró el pase al Mundial. Me los contestó al instante. También saludé al profesor Néstor Bonillo y a Hugo Alves, su DT alterno. Me emocionó la clasificación. Sabe lo mucho que lo aprecio. Es una gran persona. Me hizo debutar y conocido. Estoy agradecido a él y a sus colaboradores”.

Ambos en Talleres. La foto la subió el ex jugador de Alianza Lima a su cuenta de Twitter.

En una entrevista del 2020 para Radio Mitre, Ricardo Gareca habló acerca de su amistad con Astudillo: “Astudillo era uno de mis jugadores preferidos. Más allá de que haya sido un futbolista resistido, porque cuando estaba encendido tenía todo: juego y gol”.

