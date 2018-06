Ex campeón del mundo arremetió contra el equipo de Jorge Sampaoli

El ex campeón del mundo con Argentina en 1978, Daniel Bertoni, se confesó en una entrevista radial, en donde dejó en claro las dificultades que presenta la selección de Argentina de cara a su participación en el mundial Rusia 2018. También, destacó lo bueno que realizó la selección peruana para lograr sus clasificación histórica a un mundial de fútbol luego de 36 años.

El ex Indenpendiente, señaló que el técnico argentino, Ricardo Gareca, le devolvió la identidad al fútbol peruano. "Resalto mucho su clasificación, Perú tiene jugadores muy buenos como Farfán y Guerrero" confesó en 'La Cátedra Deportes'. Por el lado del 'Depredador', añadió que su habilitación para jugar el mundial justa, "Guerrero fue el partícipe de lo hecho en Perú, no era posible que lo dejen sin mundial".

El problema de Argentina

El ex delantero 'albiceleste' comentó que la selección peruana podrá clasificar a la siguiente fase de grupo. "Perú ahorita no está como Argentina, nosotros tenemos muchos problemas, no tenemos ni arquero ni delantero. En este mundial, Argentina no es favorita" agregó.

