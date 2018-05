Ex campeón del mundo con Brasil triste por la ausencia de Paolo Guerrero

La noticia de la ausencia de Paolo Guerrero por 14 meses debido a la suspensión impuesta por el TAS ha generado cientos de reacciones en todo el mundo. El jugador de la selección peruana y de Flamengo ha causado consternación en nuestro país pero también en Brasil.

El ex campeón del mundo con Brasil, Bebeto, habló sobre la suspensión de Paolo Guerrero, quien se perderá el Mundial de Rusia 2018: "Me he quedado muy triste con lo que le ha pasado a Guerrero. Pienso que fue probado que no tomó cocaína. Si no es cocaína no se puede sancionar. Pienso que para la gente que le gusta el fútbol o para el jugador es difícil de asumir porque dejas de hacer lo que más te gusta", dijo Bebeto a EFE en un evento realizado en Madrid.

No podrá verlo en Rusia 2018

Además, Bebeto se lamentó su ausencia con la selección peruana en Rusia 2018: "Ahora que Perú después de tanto tiempo vuelve a jugar un Mundial estamos muy tristes porque es un gran jugador. Un ídolo en Brasil. Verlo fuera del Mundial, cuando hizo todo para estar ahí, es muy triste. Es una cosa ajena al fútbol porque fue comprobado que no usó cocaína", finalizó el mítico jugador sobre Paolo Guerrero.

Cabe destacar que Paolo Guerrero acudirá al Tribunal Federal Suizo para buscar que se le reduzca la sanción impuesta por el TAS.

LEE ADEMÁS