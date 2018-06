Esposa de Ricardo Gareca y su deseo de quedarse en Perú junto al 'Tigre'

Gareca no se va. Los hinchas de la selección peruana y del fútbol en general se quedaron contentos con el resultado victorioso de la bicolor frente a Australia, pero todo no acaba ahí, sino que la estadía del profesor Ricardo Gareca hasta el mundial de Qatar 2002 no está confirmada al 100%.

La noticia en estos últimos días es si el 'Tigre' continuará dirigiendo a la selección o buscará otros destino, el cual podría ser la selección argentina. Sin embargo, luego del partido con Australia, el corresponsal de EL BOCÓN, pudo conversar con la esposa del 'Flaco'. La sra. Gladys de Gareca fue consultada sobre la continuidad del argentino en Perú y dio a conocer el deseo que tiene toda la familia en general.

"Porsupuesto que quiero que se quede, como no voy a querer, de todas maneras la decisión es de él (Ricardo). Ahora hay que descansar un poquito y después arrancar de nuevo" fueron las palabras que expresó la amada esposa de Gareca al término del partido con Sochi. Asimismo, el hijo mayor del técnico, Milton Gareca confesó, "Ojalá sigamos todos juntos por 4 años más, Dios quiera, nosotros queremos que el siga, como no vamos a querer que siga con todo el cariño que le tienen" finalizó Milton.

