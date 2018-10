Es el tercer goleador en la era Gareca, pero no marca hace cinco meses

Pese a que es el tercer goleador de la selección peruana en la era del 'Tigre', no marca hace cinco meses con la 'bicolor'. No obstante, a pesar de que no pasa por su mejor momento futbolístico (tampoco le va bien en su club), Ricardo Gareca sigue confiando en él. Hablamos de Christian Cueva, el actual jugador del Krasnodar.

'Aladino' lleva anotados ocho goles con la 'blanquirroja': la última vez que salió de su garganta ese grito sagrado fue en mayo de este año en la victoria 2-0 sobre Escocia, encuentro que sirvió para que los pupilos de Gareca se despidan de la afición peruana antes de ir al Mundial.

El comando técnico sigue muy de cerca el accionar de todos los seleccionados y aunque hay cierta preocupación porque al trujillano no se le abre el arco (en la liga rusa tampoco a podido hacer un gol), confían que ante Ecuador y Costa Rica, próximos rivales de la 'bicolor', termine esa sequía goleadora.

Después de Paolo Guerrero y Edison Flores, Christian Cueva es el tercer artillero desde que Ricardo Gareca está al mando de la selección peruana.