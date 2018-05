Erick Osores revela dato trascendental en caso Paolo Guerrero

La suspensión de Paolo Guerrero que lo dejó fuera del mundial Rusia 2018, todavía viene generando muchas dudas por saber en que momento adquirió el metabolito de la cocaína.

En el programa "20 18 de Canal N" conducido por Mávila Huertas, el periodista deportivo Erick Osores reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le brindó ningún tipo de infusión. "Aparentemente Paolo Guerrero habría tomado esta infusión en una zona que no ha estado bajo la jurisdicción de la FPF", sostuvo.

Agregó: "Paolo Guerrero es responsable de lo que toma. No digo que haya sido con intención, pero es un descuido, y esos descuidos se pagan. La FPF no despidió al nutricionista ni al médico, dejando en claro que no tuvieron culpa en la contaminación del futbolista", finalizó.

