Erick Osores pide el regreso de Claudio Pizarro a la selección peruana [VIDEO]

La derrota de la selección peruana ante Ecuador no solo ha generado malestar entre los hinchas, sino que ha vuelto a poner sobre el tapete la posibilidad de que Ricardo Gareca tome en cuenta a Claudio Pizarro, habida cuenta de que la 'bicolor' necesita variantes en la ofensiva (un nueve de área, fundamentalmente).

Quien se ha mostrado a favor de que el 'Bombardero de los Andes' tenga otra oportunidad en el "equipo de todos" es Erick Osores. El periodista argumenta que, ausente Paolo Guerrero, la 'bicolor' necesita un hombre de similares características y Pizarro es una buena opción.

"Ya va quedando como una duda permanente el tema del hombre de área. Si él está en vigencia y es un buen jugador yo hasta me replanteo la posibilidad de Claudio Pizarro", dijo Osores en ESPN.

"Por qué si ya nos dimos cuenta que no nos sobra nada y Claudio Pizarro está vigente en Alemania, ¿por qué negarse? Si no está Paolo (Guerrero), ¿por qué no mirar a Claudio? Me parece una locura, no hay que vetar jugadores", insistió.

La 'bicolor' no tuvo actitud

En otro momento, Osores también disparó contra el equipo de Ricardo Gareca y aseguró que contra Ecuador le faltó actitud.

"El juego de Perú estuvo muy por debajo de lo que uno se acostumbró. Lo que sí me parece que raya con la decepción es el hecho de no generar chances de gol. A veces puedes no jugar bien, pero generas situaciones por fuerza, por voluntad, por presionar al rival y eso no se vio", señaló.

"No me gustó la actitud del equipo, creo que el ambiente se lo comió, estaba con la cabeza no cien por cien en Ecuador. Somos un equipo chico y nos es fácil creérnosla (de que somos mejores) y esta lección con Ecuador nos tiene que mantener con la cabeza fría", apuntó.