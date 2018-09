Erick Delgado: "Si tuviera 10 años yo sería el arquero titular en la selección"

Siempre directo y con una autoestima elevada que algunos consideran egocentrismo, Erick Delgado dejó una frase para el recuerdo: "Si tuviera 10 años yo sería el arquero titular en la selección", aseguró en una entrevista en el programa "Puro Gol".

El exarquero de Sporting Cristal, y hoy en San Martín, fue consultado, entre otras cosas, por qué no fue llamado de nuevo a la selección peruana y por qué no ha sido considerado por Ricardo Gareca.

Con mucha diplomacia, pero sin dejar de decir su verdad, Erick Delgado reconoció que ser frontal le ha costado haber sido dejado de lado, pero asegura que no tiene de qué arrepentirse. "No me arrepiento de nada, pero si tuviera 19 o 20 años enmendaría algunas cosas", apuntó.

Acto seguido, el 'Loco' afirmó que, con una década menos de existencia (actualmente tiene 36), él estaría por encima de todos los arqueros que usualmente son llamados a la 'bicolor'.

"Si me dieran a mí 10 años menos seguro me los 'como' a todos. Sería el titular en la selección. No es por un tema de ego, pero desde los 20 era arquero de Cristal y llegué a la selección", sentenció.