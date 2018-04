Erick Delgado: "Alguien no quiso que sea convocado a la selección peruana"

Erick Delgado se caracterizó por nunca callarse nada. El ex arquero de Sporting Cristal, Sporting Cristal y de Deportivo Muncipal siempre mencionó que tuvo problemas por ser frontal, y que esta particularidad no pudo ser convocado a la selección peruana. En entrevista con Radio Ovación, el 'Loco' reveló que alguien pidió que no sea llamado a la blanquirroja.

Sigue sin saber quién fue

"Sé por gente del fútbol lo que se dijo de mí en la selección peruana en el proceso de Sergio Markarían. El 'él no' llegó hasta mis oídos. De un momento a otro me bajaron de la Copa Kirín, me sacaron de la lista. Mi rendimiento había sido bastante bueno, y había tratado de cuidarme mucho en mis declaraciones y llevarme bien con todos, pero me sacaron y sigo sin saber quién", manifestó Erick Delgado.

También tocó el tema de su inesperada salida de Sporting Cristal y de su vuelta, que por ahora se ve muy complicada. "No me fui mal de Cristal, jamás me porté mal con Cristal ni hablé mal de nadie. Antes de que yo sea arquero titular, mucha gente salió de Cristal hablando mal del club, sin embargo, volvieron", finalizó Erick Delgado, que espera volver a jugar a mitad de año.

