Él duelo de hoy entre la selección peruana y la selección de Chile será determinante para las aspiraciones de ambos con miras a la opción de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Pero es también un duelo que despierta mucho morbo por sus antecedentes de rivalidad absoluta. En ese sentido, el diario La tercer descifró, a través de dos ex jugadores de la selección de Chile, la receta para anular a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos viejos conocidos para ellos. Aunque, se olvidaron de quien ha sido fundamental en los recientes partidos de la bicolor: Gianluca Lapadula.

“Es uno de esos jugadores a los que los defensores centrales no les gusta marcar mucho. Es un delantero muy fuerte, que no da una pelota por perdida. Además de la envergadura que tiene, técnicamente juega muy bien. Utiliza muy bien su cuerpo, sobre todos sus brazos para cubrir el balón, para desenvolverse, para girarse. Es un jugador completísimo, con unas características envidiables”, afirmó Pablo Contreras, ex selección de Chile, sobre Paolo Guerrero.

“La fórmula es tenerlo cerca, ojalá mantenerlo de espaldas, naturalmente. La idea es poder anticiparlo. Es lo ideal. Por su envergadura física es más de aguantar que de girarse rápidamente. Acercarse y esperar. Aguantarlo cuando reciba el balón. Puede ocupar su brazo y girar sin ningún problema. Ahí es cuando te saca la ventaja, porque es un jugador muy potente”, analiza el también ex Colo Colo.

“Enfrentar a Guerrero no es algo nuevo para Chile. Lleva muchos años jugando, tiene mucha experiencia. No es un delantero fácil de marcar, es un atacante muy vivo. Es muy grande, muy astuto. Esas son sus principales cualidades”, señala Waldo Ponce, otro viejo conocido de la selección de Chile.

Farfán, el Alexis Sánchez peruano

Sobre Jefferson Farfán, también dan algunos tips: “Es como Alexis Sánchez en sus inicios. Le gusta mucho la gambeta, se siente muy cómodo jugando por afuera, pegado a la línea. De tres cuartos de cancha hacia adelante, ya sea por forma exterior o yendo hacia adentro, es peligroso. Maneja bien las dos piernas, mete muchos pases filtrados”, añade Contreras.





