La participación de Luis Advíncula con la Selección Peruana en el partido ante Uruguay terminó llamando la atención en Argentina. El lateral peruano generó desconfianza al jugar los noventa minutos en el choque por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, luego de que en el duelo que disputó Boca Juniors vs. Racing se retirara del campo de juego por molestias.

El lateral derecho no pudo continuar el partido que disputaban los ‘Xeneizes’ por la Liga Profesional de Argentina. Advíncula fue en busca del esférico en un mano a mano con Eugenio Mena; sin embargo, no logró pisar bien y terminó cayéndose al césped, con un golpe final en su pierna izquierda. A pesar de que decidió seguir, a los minutos de iniciado el segundo tiempo no pudo continuar y solicitó su cambio lo más pronto posible.

Tras ello, a días de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Rayo’ viajó a Lima para ser revisado por los médicos de la selección nacional; sin embargo, el jugador ‘Xeneize’ no mostró ningún tipo de lesión e inflamación. Incluso, Ricardo Gareca sostuvo que estaba listo para jugar: “La Federación no emitió un comunicado porque están en perfectas condiciones, a disposición nuestra si es que queremos utilizarlos”.

Por todo ello, la desconfianza en Boca Juniors creció y se cree que el jugador peruano exageró su situación en La Bombonera con el fin de cuidarse para llegar en óptimo estado a Perú.

Más de un periodista argentino consideró la actitud de Advíncula poco profesional. “Cuando vuelva, tiene que ir al banco. No puedes especular con tu equipo para ir a tu selección”, opinó el ex Boca Juniors, Juan Simón.