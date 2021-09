El exjugador Roberto Palacios aseguró que el duelo que en octubre próximo la Selección Peruana sostendrá ante su similar de Chile, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, tiene que significar la suma de tres puntos más para los dirigidos por Ricardo Gareca.

Al igual que en setiembre, en octubre la ‘Bicolor’ disputará tres partidos. El primero de ellos lo hará el 7 de octubre ante Chile en el Estadio Nacional (8:00 pm., hora peruana). Tres días después visitará a Bolivia en La Paz (3:00 pm., hora peruana). Cerrará la fecha triple visitando a Argentina en Buenos Aires este 14 de octubre (6:30 pm., hora peruana).

Ante Chile no vale perder

Comentando sobre el primer encuentro ante Chile, el ‘Chorrillano’ Palacios dijo que la Selección Peruana no puede darse el lujo de resignar puntos ante los sureños. “Se tienen que ganar los tres puntos”, expresó.

“Esta fecha triple es clave y con Chile no se puede perder. Ahora espero que no les moleste que yo diga esto. Ante Chile se tienen que ganar los tres puntos, por la posición en que estamos y lo que queremos; que es clasificar al mundial”, señaló mientras participaba en la inauguración de la Videnita en Chiclayo.

No quiere polémica

El exjugador de Sporting Cristal volvió a referirse sobre la polémica en la que se vio envuelto luego de que cuestionara el empate de la Selección Peruana ante Uruguay. Como se recuerda, algunos seleccionados se molestaron e insinuaron que “el enemigo estaba en casa” en clara alusión al ‘Chorrillano’.

“Ellos lo tomaron de esa manera y usaron las redes para decirme que yo era el enemigo. A mí no me van a decir que soy enemigo. Yo he demostrado amor y entrega total a mi selección. Yo no tuve que responder a eso, la gente se encargó de eso. A palabras necias, oídos sordos”, indicó.