Elejalder Godos tras despido del preparador de arqueros: "Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca son argolleros" | FOTO

Luego de finalizada la Copa América 2019, hubo una cambio en el comando técnico de la selección peruana. No se le renovó contrato al preparador de arqueros Alfredo Honores, quien ya había trabajado con Ricardo Gareca en su etapa con Universitario de Deportes el 2008.





La noticia no le agradó al periodista deportivo Elejalder Godos, quien no ve motivo para que Alfredo no siga en el equipo. Mediante un mensaje en sus redes sociales mostró su malestar, tildando de 'argollero' a Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca.

Por el momento, no se sabe quién será el que reemplace a Alfredo Honores. Según Libero, su salida se debió a problemas internos. “Hacía sentir mal al grupo porque le entraba a la chacota (broma) y todo tiene un límite", indicaron.

