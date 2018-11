El 'TAS' se puso la bicolor en el Perú vs. Ecuador

El periodista japonés Tasuku, conocido como 'TAS', que se hizo famoso en el Perú por la suspensión de Paolo Guerrero y la mención que le hacían con el @TAS, volvió a mostrar su cariño por el Perú y la selección peruana a través de Twitter en la previa del amistoso ante Ecuador.

Tasuku publicó una foto con su nombre que le obsequiaron unos hinchas de la selección peruana, acompañando la foto con el mensaje: "Nunca olvidaré nuestra historia milagrosa. ¡Vamos Perú".

"Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que por favor deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!)", fue el primer mensaje de Tasuku por las incomodidades generadas por el @TAS.

'TAS' no sufrió de este inconveniente solo con la selección peruana. El 2017, con el impedimento que tenía el club Atlético de Madrid por contratar jugadores, muchos usuarios de la red social Twitter usaron la etiqueta @TAS.

LEE ADEMÁS: