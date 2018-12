El Salvador niega amistoso ante la selección peruana para marzo

Hace algunos días, la selección peruana confirmó que iba a disputar amistosos ante las selecciones de Paraguay y El Salvador en la primera fecha FIFA del 2019, correspondiente al mes de marzo.

Sin embargo, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, ha salido a hablar acerca de este amistoso, negando que haya un encuentro pactado ante Perú.

"Nosotros todavía no tenemos de manera oficial ningún partido (amistoso) para marzo. Sí sabemos que jugaremos el 26, todavía no está definido pero lo más seguro es que juguemos con Guatemala, (pero) seguro no está", indicó Hugo Carrillo para el portal La Prensa Gráfica de El Salvador, incluso dando a Guatemala como el posible rival para el 26 de marzo, día en que -supuestamente- estaba sellado el amistoso ante Perú.

"Surgió una noticia que jugaremos contra Perú, pero como presidente de la Fesfut desconozco esa información", indicó, señalando además que no se puede confirmar el amistoso porque "depende del contratista que llevará a las dos selecciones a ese partido (en Washington). No podría precisar porque no tenemos oficial ningún contrato", agregó el presidente de FESFUT.

Es más, ni siquiera hay estadio confirmado y así lo hizo saber: "El partido El Salvador versus Perú en Washington no se puede confirmar debido a que los administradores del estadio están de vacaciones, recién el jueves me llamaron para ver la posibilidad de si se puede hacer el 26 de marzo", finalizó Hugo Carrillo.

