El periodista japonés que fue perjudicado por el fallo del TAS

El fallo del TAS sobre Paolo Guerrero que lo deja sin poder participar en la Copa del Mundo Rusia 2018, solo afectó al delantero y capitán de la selección peruana, ya que el periodista deportivo japonés Tasuku Okawa, que tiene como nombre de usuario en Twitter: @TAS.

"Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que por favor deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!)", escribió el periodista.

Pese a estos inconvenientes, no es la primera vez que Tasuku Okawa pasa por esta situación. El 2017 con el impedimento para fichar por parte del Atlético de Madrid por contratar jugadores, que llegó a que usen la etiqueta @TAS.

