El contundente mensaje de Ricardo Gareca a Jean Pierre Rhyner

"He decidido no jugar por Perú y mantenerme en Suiza", fue el contundente mensaje de Jean Pierre Rhyner en las redes sociales al supuestamente no percibir un interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en acelerar los trámites para que pueda ser convocado a la selección peruana. Sin embargo, el propio Ricardo Gareca respondió, aunque sin mencionar nombres, que ningún jugador tiene la titularidad y el llamado seguro.

Gareca tiene contrato con la FPF hasta el 2021

El estratega Ricardo Gareca aseguró, entre otras cosas, que si le puede decir a algún futbolista que están interesados, aunque el resto ya corre por parte del deportista. "Para jugar en la Selección se tiene que desear. Yo no convenzo a nadie. Voy y le digo tengo interés. Después, lo demás corre por parte del jugador y jamás me comprometo, jamás le aseguro ni titularidad ni convocatoria a nadie", indicó a DirecTV Perú.

En otro momento, Ricardo Gareca, quien dará a conocer mañana la nueva lista de convocados ante Chile y Estados Unidos en octubre, contó que no tiene la facultad para prometerle a los jugadores una hipotética convocatoria. "Surgen figuras, surgen inconvenientes, surgen problemas", dijo. "Nuestro deber no es comprometernos con los jugadores, sí decirle si de pronto lo tomamos en cuenta", agregó.

Rhyner renunció a la selección peruana

Finalmente, el argentino afirmó que uno de los pilares para que un futbolista peruano sea llamado a la selección peruana es que tenga regularidad en su club, aunque no descarta nominar a aquellos que se entrenan bien pese a no jugar. "Si el jugador peruano no es titular en su equipo, pero se cuida y está en buenas condiciones, nosotros le damos mucho valor a eso", puntualizó Ricardo Gareca.

