El mensaje de Benavente tras su buen partido ante Costa Rica

Cristian Benavente pasó con buena nota el partido que jugó como titular ante Costa Rica, tal y como lo pedían haca algún tiempo gran parte de los aficionados. El 'Chaval' es una muy buena apuesta para el próximo año cuando Perú inicie la Eliminatoria al mundial Qatar 2022 y la Copa America 2019.

A su retorno de la ciudad de Arequipa, el atacante del Charleroi belga expresó sus sensaciones luego de la derrota en el Monumental de la UNSA y habló sobre su rendimiento.

"El resultado no fue el que queríamos , pero creo que se puede aprender. Fue un partido en el que tuve tiempo para jugar. Me encontré más cómodo que en otras ocasiones, pero siempre se puede mejorar. El fútbol es así, a veces sale mejor o peor, pero hay que mejorar", indicó en el aeropuerto Jorge Chávez.

Además consideró que el árbitro pudo haber pitado una falta dentro de área a Jefferson Farfán. "Creo que hubo un penal a Jefferson claro. Sin embargo hay que intentar siempre mirar lo que podemos corregir", agregó.

Sobre la supuesta presión que tenía el 'Chaval' para llenarle los ojos a Ricardo Gareca y tener más oportunidades a futuro, respondió con un lacónico no. "No. Nunca (he sentido presión)", refirió.

