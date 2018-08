El buen gesto de Paolo Guerrero con los hinchas en su llegada a Lima

Sorpresivamente Paolo Guerrero llegó a la capital, luego que se vuelva a activar su castigo que lo imposibilitará jugar por toda esta temporada. Tan inesperada fue su llegada, que pocas personas estuvieron presentes en el aeropuerto. Una de ellos fue una señora que quería tomarse un selfie. Debido a que no podía hacerlo con comodidad, el delantero nacional cogió el celular y él lo hizo.

[EXCLUSIVO] Guerrero: "Me estaba preparando para el partido y recibir una noticia así...igual otra vez me cortan las alas" https://t.co/oYIW8cxAGV pic.twitter.com/5Jpy4UQtQ5 — Canal N (@canalN_) 24 de agosto de 2018

"Me estaba preparando para el partido y recibir una noticia así... igual otra vez me cortan las alas. Confío en volver a las canchas antes de los 8 meses", fue lo que dijo Paolo Guerrero en su arribo a Lima.

Paolo Guerrero señaló que seguirá luchando para que le anulen su suspensión. "No hay ocho meses (de castigo), yo estoy peleando, no puedo aceptar un castigo que no es justo", expresó.

Como se recuerda, el 'Mengao' tiene en proceso una demanda contra el delantero de la selección peruana porque antes de que el TAS sancionara al atacante, le había adelantado dinero a Paolo Guerrero para que este adquiera un inmueble.

