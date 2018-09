Edwin van der Sar sobre la selección peruana: "No sé mucho de Perú"

El amistoso Perú vs. Holanda está a la vuelta de la esquina. En la previa al duelo, Edwin van der Sar, histórico portero de la selección holandesa, comentó sobre el enfrentamiento y, aunque no pudo hacer un amplio análisis, habló de algunos jugadores de la selección peruana.

"No sé mucho de Perú ya que no soy entrenador, sé que Tapia juega en Feyenoord pero no es mi trabajo conocer futbolistas distintos de todos los países. También recuerdo a Farfán, que era un extremo bueno que marcaba goles y daba asistencias en el PSV", afirmó Edwin van der Sar en entrevista para Movistar Deportes.

Además, aclaró que "No es el mejor momento de la Selección Holandesa ya que no participó en Rusia 2018 mientras que Perú sí jugó unos partidos. Creo que tenemos mucho talento y están saliendo jugadores jóvenes, espero que el partido sea bien jugado", finalizó el histórico portero holandés.

La selección peruana arrancó los entrenamientos el lunes con el grupo completo. De momento, una de las novedades para el once inicial frente a Holanda sería Johan Madrid, lateral de Sporting Cristal quien iría en reemplazo de Luis Advíncula, que por ahora es la única gran duda para el encuentro.

