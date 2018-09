Edwin van der Sar llenó de elogios a Jefferson Farfán y Nolberto Solano

Faltan menos de 24 horas para que Ricardo Gareca de inicio a su segunda etapa frente a la selección peruana. El enfrentamiento Perú vs Holanda será clave para revalidar el estilo de juego mostrado y el buen nivel de la bicolor. Por ello, el histórico portero holandés Edwin van der Sar habló respecto a Jefferson Farfán y Nolberto Solano.

“Jefferson Farfán, recuerdo que era un ganador, anotaba goles. Luego se fue al Schalke. Creo que jugó algún partido contra el Manchester United el 2007 o 2008”, afirmó Edwin van der Sar sobre la 'Foquita' a DirecTV Perú.

Además, recordó la etapa del asistente técnico de la selección peruana, Nolberto Solano, quien es una leyenda en Newcastle: “Nolberto Solano fue muy buen jugador, era popular en Newcastle, por su forma de ser. No recuerdos sus goles o de repente no quiero recordar los goles que me anotó [risas]”, señaló el mítico portero holandés.

Finalmente, señaló que “Holanda no pasa por un buen momento. No estuvimos en el Mundial. Perú estuvo en Rusia y nosotros no clasificamos. Pero tenemos mucho talento, buenos jugadores, jóvenes siempre”. El duelo será este jueves desde la 1:45 pm hora peruana.

