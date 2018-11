Edwin Oviedo teme que lo que agredan en Lambayaque

Edwin Oviedo, presidente de la FPF, confesó que teme ser agredido este viernes en Lambayaque, razón por la cual puso en duda que asista a la audiciencia programada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia que resolverá el pedido de 24 meses de prisión preventiva que pesa en su contra.

¿Se va presentar ante el juez para exponer su defensa?

Se está preparando el estudio de abogados para desmentir todas esas falsedades que el fiscal me acusa. Soy inocente, mi carrera tanto empresarial como deportiva siempre ha estado ligada a cosas correctas, así que por supuesto que vamos a estar el viernes ante el juez respondiendo todas estas imputaciones.

¿Entonces, usted en compañía de sus abogados va a llegar?

Eso estamos coordinando, yo quiero participar, pero los abogados están evaluando mi participación, porque en una oportunidad tuvimos una citación en la Fiscalía y me agredieron. Una gente pudo ayudarme a que no me lincharan, entonces por ese tipo de agresiones, uno debe tomar las precauciones.

En la audiencia, el fiscal Juan Carrasco Millones expondrá los motivos por los que considera que debe imponerse los 24 meses de medida coercitiva a Edwin Oviedo, quien es sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Wachiturros de Tumán’. Se le imputa haber dispuesto que sicarios que trabajaban como personal de seguridad de la Empresa Agroindustrial Tumán, asesinen a dos dirigentes que se oponían a sus intereses.

José Carlos Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, aseguró que el pedido de prisión preventiva no prosperará porque cuenta con arraigo domiciliario y laboral, además de que no existen suficientes medios de prueba que lo vinculen con los delitos investigados. Cabe mencionar que el Tribunal Constitucional rechazó el pedido de hábeas corpus solicitado por presidente de la FPF.