Edwin Oviedo: "Soy inocente, no he hecho nada malo" [VIDEO]

Edwin Oviedo ha declarado, por primera vez, luego de la enorme polémica surgida hace algunos meses respecto al caso 'Wachiturros de Tumán', donde se le acusa, específicamente, de la muerte de dos personas. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol se defendió y afirmó que "es inocente" de todo cargo en su contra.

"He manifestado que yo no tengo nada que ver con el asesinato de esas dos personas. Sí soy inocente, no he hecho absolutamente nada malo, no tengo ninguna participación, en absoluto. Cómo voy a pensar que va a suceder lo contrario. Creo en mi inocencia, soy inocente de estos cargos y estoy seguro que el día viernes se va a poder demostrar esta inocencia", afirmó Edwin Oviedo, enfatizando su inocencia de todo cargo.

[EN VIVO] Edwin Oviedo: Yo no tengo nada que ver con el asesinato de estas dos personas. Necesitamos que se sepa la verdad https://t.co/9uULbCc8FF pic.twitter.com/cT058PcW9Q — Canal N (@canalN_) 27 de noviembre de 2018

Video: Canal N

¿Pase lo que pase seguirá al frente de la Federación?, le preguntaron, a lo que respondió: "No es que pase lo que pase, necesitamos que se sepa la verdad. Yo nunca participé. Lo único que he hecho es dedicarme a trabajar a tiempo completo en la Federación en estos 3 años. Es la única forma de sacar adelante lo que hace 36 años no se hacía, lo hemos hecho en equipo y ese mismo equipo continúa en la federación trabajando", agregó Edwin Oviedo.

Respecto a su vinculación con Antonio Camayo, indicó lo siguiente: "No me siento traicionado por nadie. Al colaborador eficaz lo hemos denunciado porque está mintiendo porque está mintiendo y ha cambiado su versión. No he hablado con Camayo porque esta situación ha afectado mucho mi trabajo y a mi familia, en su caso también debe ocurrir. Espero que pronto se pueda acabar para que acabe este viacrusis porque es muy duro cuando uno es inocente", dijo el presidente de la FPF.

LEE ADEMÁS