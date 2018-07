Edwin Oviedo reveló principal condición de Gareca para quedarse en Perú

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, se pronunció sobre el tema que hoy por hoy tiene en vilo a toda la afición peruana: ¿Ricardo Gareca seguirá dirigiendo a la selección peruana?

"Estamos en total disposición para renovarle. Es mi prioridad que se quede Ricardo Gareca”, señaló el titular de la FPF en el programa Punto Final a la vez que señaló que ya se reunió con el abogado del entrenador para conversar sobre una posible renovación. "Con Ricardo (Gareca) todavía no me he reunido", precisó.

En la misma charla, Edwin Oviedo reveló qué aspectos tomará en cuenta Ricardo Gareca para decantarse por seguir al mando de la 'bicolor'.

"Él evalúa muchos factores. Por ejemplo, desea estar en un país donde tenga el respaldo para trabajar a largo plazo. También ha solicitado un nuevo lugar de entrenamiento pues en la Videna no hay privacidad", indicó Oviedo.

Sobre ese tema, el presidente de la FPF informó que en diciembre próximo se inaugurará un complejo deportivo de 114 mil metros cuadrados ubicado en Chaclacayo. El predio contará con seis canchas de fútbol.

El Factor Oblitas

Mucho se ha hablado en estos días de que la continuidad de Gareca estaría supeditada a la permanencia de Juan Carlos Oblitas, quien actualmente es el gerente deportivo de la FPF y cuyo contrato vence a fin de año.

Sobre ese tema, Edwin Oviedo negó que el 'Tigre' haya puesto esa condición para seguir dirigiendo a la selección, aunque aclaró que renovará el contrato a Oblitas y a todo su equipo de trabajo.

Finalmente, el titular de la FPF confirmó que Gareca ha despertado el interés de otras selecciones y de clubes europeos. No obstante, aseguró que hará "el mayor esfuerzo posible para retenerlo. Queremos que se quede con nosotros los próximos cuatro años", afirmó.