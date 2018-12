Edwin Oviedo: "Jamás me daré a la fuga"

Edwin Oviedo, presidente de la FPF, sabrá este miércoles si el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, Carlos Chanamé Chumán, admite o no el pedido de 24 meses de prisión preventiva en su contra que sustentó el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo. En caso el fallo le sea adverso, el directivo juró que no huirá de la justicia.

“Jamás me daría a la fuga. Yo sigo acá y me mantendré trabajando, como lo vengo haciendo todos los días, para demostrar mi inocencia. Soy el primero que quiere que esto se resuelva cuanto antes porque creo que es bueno que la opinión pública sepa que el presidente de la FPF no tiene nada que ver con estos hechos lamentables. Lo único que pido es el debido proceso y se me permita demostrar mi inocencia”, dijo Edwin Oviedo a Capital.

“Esta semana el juez va a tener que resolver mi caso y, por lo tanto, estoy tranquilo. El fiscal, que dice que no tengo arraigo ni trabajo pese a estar comprobado, está pidiendo una prisión preventiva. Quiero acudir a todas las audiencias pero no puede ser posible por un derecho fundamental que tenemos todas las personas. Lo que quieren hoy es meter a prisión a todo el mundo y ver después si es culpable o inocente, ¿cómo es posible hacer eso sin tener las pruebas?”, aseveró el presidente de la FPF.

De acuerdo con la denuncia fiscal a Edwin Oviedo se le acusa de ser el autor mediato del asesinato de los dirigentes Manuel Rimarachín Cascos en el 2012 y Percy Farro Witte en el 2015, cuando administraba la azucarera chiclayana, Tumán y ser el presunto líder de la banda criminal ‘Los Wachiturros de Tumán’.

En octubre último, el titular de la FPF también fue incluido en las investigaciones que sigue el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Según la Fiscalía, Edwin Oviedo se habría desempeñado como el financista de la red criminal, que también estaría conformada por el suspendido juez supremo César Hinostroza y el detenido Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.