​Edwin Oviedo: 'Estoy siendo víctima del abuso de un fiscal'

Edwin Oviedo vive momentos complicados debido a las dos denuncias que tiene en su contra, en los siguientes días el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) conocerá si se hace efectiva el pedido de prisión, aunque de antemano la cabeza del balompié nacional asegura que están 'jugando sucio' contra él.

Es una víctima

'Estoy siendo víctima del abuso de un fiscal que no me dice por qué me está investigando', afirmó Edwin Oviedo en una de sus últimas entrevistas otorgadas a Perú 21. El mandamás de la FPF argumenta que todo se trata de una estratégia para 'embarrarlo' porque en ningún momento se ha negado a apoyar en las investigaciones, ni dado señales de querer abandonar el país, por ello considera el pedido de prisión es infundado.

Como se recuerda, Edwin Oviedo viene atravesando problemas con la justicia por dos hechos ocurridos en el norte del país. Se le vincula como supuesto cabecilla de una banda, además de autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos ocurridos en 2012 y 2015.