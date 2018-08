Edwin Oviedo busca respaldo de Conmebol para zafar de escándalo de audios

Diez representantes de la Conmebol se reunirán este martes en la sede de Luque para resolver tres temas: el clima político en la AUF que podría abrirle la puerta a Chiqui Tapia en FIFA, la relación con la CBF tras el voto del Coronel Nunes y el respaldo a la gobernabilidad de Edwin Oviedo al frente de la FPF.

Edwin Oviedo se presentará en este Consejo en medio de una ola de críticas y denuncias en el Perú, sin embargo trascendió que el controvertido primer mandatario de la FPF recibirá el espaldarazo de Conmebol. El haber logrado la renovación de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana hasta el Mundial Qatar 2022 y mantener a todo su equipo de trabajo, es un aspecto político que ha jugado a su favor y a cambio el directivo peruano aprovechará para agradecer públicamente a Alejandro Domínguez, titular de este organismo, el respaldo internacional que incluyó hasta una carta de FIFA.

Cabe recordar que el pasado 3 de agosto, Gonzalo Belloso, director de desarrollo del ente sudamericano, visitó Lima y dio su apoyo a Edwin Oviedo. “Conmebol ha monitoreado todo y no hemos encontrado indicios para que la presidencia de Edwin Oviedo corra peligro, es una de las federaciones modelos para nosotros. Alentamos a que vuelva la paz. A que los peruanos se den cuenta todo lo que han avanzado. Perú ha sido ejemplo mundial en cuanto a unidad. Entiendo que no se le entregó entradas a este juez porque se le preguntó a la FPF y nos han dicho que no ha sido así. Perú es sede de un campeonato Mundial Sub 17 y si ocurre una intervención de Conmebol o FIFA, se suspende todo y eso sería perjudicial”, dijo.