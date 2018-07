Edwin Oviedo aclara la situacion de Juan Carlos Oblitas en la FPF

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo aclaró la situación del director deportivo, Juan Carlos Oblitas luego de toda la controversia generada por los audios que se han difundido en donde el mandamás ha aparecido.

"Juan Carlos Oblitas nunca ha pensado en renunciar. Sé que debí dirigirme antes a los hinchas, pero nunca es tarde. Oblitas me sugirió que salga a dar explicaciones. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, dijo Edwin Oviedo.

¿Qué dijo sobre Antonio Camayo?

Yo conocí a Camayo cuando trabaja en La Parada hace 30 años. Lamentablemente nosotros no sabemos las situaciones de todas las personas. Yo al señor Camayo lo volví a frecuentar hace 2 años. Desde que asumí la presidencia de la FPF, yo me aparté de las empresas y me dediqué de lleno al fútbol, agregó.

