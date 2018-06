Edison Flores: "Todos estamos preparados para jugar"

El volante de la selección peruana, Edison Flores, aseguró que el equipo nacional llega bien al debut ante Dinamarca en Rusia 2018

"Estamos motivados, llegamos bien al debut, todos estamos preparados para jugar. Al que le toque jugar va a dejar la vida por la selección y por representar bien a nuestro país. Nosotros trabajamos para ponerle difícil la situación al 'profe'", dijo Edison Flores en conferencia.

"El dolor de cabeza no solo soy yo, sino los 23, para eso trabajamos. En el último partido yo no empecé de titular, de afuera vi al equipo muy bien, tuvimos mucha posesión de balón a pesar que ellos cerraron bien sus líneas. Siempre estoy ansioso de poder estar, para mí esto es un sueño, quiero jugar siempre. A veces no me tocará pero estoy preparado para lo que sea", añadió.

"Se ha formado un buen grupo, hay buen ambiente siempre, uno está en constante comunicación con la familia pero estamos disfrutando cada momento porque estar aquí, a pesar de la ansiedad, es muy bonito", expresó el 'Orejas'.