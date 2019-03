Edison Flores sobre amistoso contra Paraguay: "No somos favoritos"

Edisón Flores conoce la realidad de la Selección Peruana desde adentro. El volante de la 'bicolor' reconoció no creerse favorito ante Paraguay, pese a que en los últimos años han vencido sin atenuantes a esta tradicional selección aguerrida. Asimismo, aceptó que una victoria contribuirá a levantar los 'ánimos'.

"No somos favoritos. Tenemos un gran equipo. Y se tiene que reflejar en el campo. Solo hay que ganar el partido, para subir las estadísticas y nuestro ánimo”, comentó Flores, luego de culminar las prácticas del equipo de todos.

El popular 'Orejas' valoró el apoyo que está recibiendo la selección nacional en Estados Unidos. “Siento felicidad por los hinchas que quieren ver más de cerca a la selección. Es una gran oportunidad para nosotros y ellos también”, indicó.

Por otro lado, el exjugador de Universitario de Deportes afirmó estar en óptimas condiciones para estos primeros amistosos del 2019.

“Estoy bien. He jugado varios partidos en la Liga. Me encuentro bien y reencontrarme con mis compañeros, que tienen buen pie, se me hace más fácil todo”, sentenció.

LEE, ADEMÁS.