Edison Flores: "No tuve el mundial que esperé. Quiero mi revancha"

Se hace una autocrítica. El jugador más querido de la selección peruana, Edison Flores, 'reapareció' luego de sus actuaciones en los últimos amistosos de la 'bicolor' ante Ecuador y Costa Rica. El ex jugador de Universitario recordó su participación en el mundial de Rusia 2018 y confesó que no fue bueno para él.

"No, de hecho que no. Mi Mundial no fue el esperado, no fue el que yo quería. Pude dar más. Sé que voy a tener una revancha y trataré de aprovecharla", declaró para El Comercio. Pues el volante ofensivo dijo que solo ve los resúmenes de los partidos para corregir algunos errores.

El jugador de 24 años contó entre risas que la gente lo sigue tratando como joven de 17: "Así me ven, pero ya seis años en el fútbol. Conforme va pasando el tiempo y aumentando la tecnología, veo a jóvenes y ya me siento 'grande', ahora estoy en la mejor etapa de mi carrera y tengo que aprovecharla al máximo porque esto es muy corto", agregó al citado medio.

La conexión con la gente

El carisma de Edison Flores en la selección se ha ganado el corazón de todos los hinchas y es algo que él reconoce. "Siempre tuve una buena relación con la gente. A pesar de que soy hincha de la ‘U’, por ejemplo, los de Alianza me tienen cariño. No sé si respeto, pero cariño sí. Nadie nunca me insultó, no tuve ningún problema", comentó.

Asimismo, Flores dijo estar agradecido con el cariño de la gente y asegura que es injusto no poder atender a todos los hinchas, pero aun así trata de hacerlo con los más pequeños.

