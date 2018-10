​Edison Flores previo a duelo con Chile: 'No me siento titular'

Edison Flores fue uno de los jugadores de la selección peruana que declaró a los medios de prensa tras los trabajos blanquirrojos realizados en Miami previo a duelo con Chile y Estados Unidos. 'Orejas' siempre se repotencia cuando defiende nuestros colores, por ello en esta jornada FIFA asegura que harán de todo para sumar dos victorias.

'Orejas' recargado

'Cuando llegas acá cambias el chip rápidamente. Es un motivo de alegría estar convocado para dar lo mejor en estos partidos de fecha FIFA, el ambiente es bueno como siempre queremos dar lo mejor para sacar buenos resultados ante Chile y Estados Unidos', comentó 'Orejas' luego de los trabajos realizados por la selección peruana en Fort Lauderdale.

Flores se refirió a las bajas por lesión que se presentaron en los últimos días, donde quedaron descartados Jefferson Farfán, Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente. 'Son bajas importantes para nosotros, son jugadores que seguramente más adelante volverán, ahora ha venido a suplir gente predispuesta y con experiencia', agregó.

Para finalizar Edison Flores aseguró no sentirse dueño del puesto, el volante de Monarcas Morelia sabe que tiene que seguir demostrando día a día sus habilidades para mantener la confianza del cuerpo técnico comandado por 'el Tigre', Ricardo Gareca. 'No me siento titular, eso se gana en los entrenamientos y en el campo de juego, uno siempre quiere estar en el 11 y por eso trata de dar lo mejor', culminó 'Orejas'.