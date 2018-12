​Edison Flores: 'No estoy contento con el Mundial que hice'

Edison Flores estuvo presente en la última edición de Fox Sports Radio Perú, el ex jugador de Universitario de Deportes y frecuente convocado a la selección peruana aseguró que no se fue contento de Rusia 2018, sentía que pudo haber hecho un mejor Mundial con la blanquirroja.

'Orejas' en Fox

'No estoy contento con el Mundial que hice, agradezco el apoyo de la afición y cariño que me demuestran, pero pude hacerlo mejor. Con Ecuador confirma lo difícil que son las eliminatorias, dejamos de ser el equipo nuevo, ya somos una realidad y nos respetan un poco más. Ante Ecuador fuimos predecibles, desesperándome no vamos a conseguir nada. Siempre tienes que correr y jugar cada vez mejor, por algo estamos en la selección peruana', declaró 'Orejas'.

Edison Flores también fue consultado por la posición del campo que más le acomoda, aseguró que podría hacerlo 'a lo Cueva', pero resaltó que Gareca es quién decide. 'Si lo he jugado muchas veces en la 'U', sobre todo el 2016 que nos fue bien, yo me enfoco en lo que el técnico quiere y me pide. Me utilizó por izquierda y creo que al principio me costó pero luego fui agarrando más experiencia y recorrido, conociendo a mis compañeros de banda, siento que participo más de juego en la primera línea', agregó el jugador del Monarcas Morelia.