Edison Flores y su molestia tras debut con Monarcas Morelia [VIDEO]

Edison Flores llegó al fútbol mexicano para ganarse un nombre y destacar en el Monarcas Morelia, club con el que debutó la semana pasada en el empate sin goles ante Pumas. El 'Orejas' disputó sus primeros minutos con la 'Monarquía; sin embargo, terminó molesto por el resultado.

En una entrevista para las redes sociales del Monarcas Morelia, Edison Flores expresó su malestar debido al empate en la Liga MX. Como se sabe, el partido fue suspendido a los 80' por el mal tiempo y el peruano contó cómo fue su primera experiencia con su nuevo equipo.

"No estoy satisfecho por el partido porque el equipo no ganó. Me tengo que ganar el puesto día a día, en cada entrenamiento. Espero jugar muchos más minutos aquí", manifestó Edison Flores al respecto.

Pide más oportunidades

Edison Flores está agradecido con el técnico Roberto Hernández por darle la oportunidad de debutar en Monarcas Morelia y espera aprovechar al máximo al confianza de su entrenador.

“Sabía que habían 18 convocados y no 20 como en jornadas anteriores, por lo que habían más oportunidades de que pueda jugar. Estoy agradecido con el entrenador por darme la oportunidad”, contó Edison Flores.

