Edison Flores marca su primer gol con Morelia en amistoso de pretemporada

Luego de un 2018 llenó de idas y vueltas y de cambios de equipo, Edison Flores parece que por fin comienza a asentarse en Monarcas Morelia, pues este viernes anotó su primer tanto con los ‘Canarios’ en un encuentro de preparación ante Gallos de Querétaro.

Tras el Mundial de Rusia, Edison Flores tuvo un cambio radical en su vida. Pasó de vivir en el gélido frío de Aalborg, Dinamarca, con una cultura e idioma difícil de digerir, a convivir en su continente, donde predomina el español y donde piensa marcar la diferencia en Monarcas de México.

Allí, en la segunda mitad del presente año, Edison Flores disputó solo siete encuentros, cinco de ellos iniciando como suplente. Su adaptación parecía no cuajar del todo, ya que no consumaba buenas actuaciones y, por ende, los goles no caían.

Buen reinicio

Sin embargo, en el inicio de la pretemporada 2019, Edison Flores ha olvidado su letargo comienzo con la ‘Monarquía’ y se destapó con una anotación, que, aunque lo realizó en un amistoso, le sirve en lo personal para tomar impulso y ser ese futbolista decisivo en los últimos metros que vemos en la selección peruana.

Edison Flores anotó el primero, luego un autogol le sirvió a Monarcas Morelia para aumentar, pero Querétaro le dio vuelta y el marcador quedó un 2-3 en contra, aunque para Flores el resultado es lo que menos le importa.

LEE ADEMÁS: