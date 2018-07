Edison Flores y la crítica de Ricardo Gareca durante las Eliminatorias

Edison Flores, el jugador más querido de la selección peruana fue una de las piezas fundamentales en el equipo patrio para clasificar al mundial de Rusia 2018 luego de 36 años; y es que el popular 'Orejas' tiene 5 goles a nivel de selección, sin embargo, no todo fue 'color de rosa' durante el proceso eliminatorio, sino que Flores tuvo que recibir críticas constructivas por parte del mismo técnico, Ricardo Gareca.

Remontandonos al 2016, Perú recibía a Argentina por una fecha más de Eliminatorias, donde el combinado patrio se jugaba la permanencia en la lucha de llegar al mundial o simplemente despedirse de todo. Durante el partido, Gareca llamó a Flores para comentarle algo muy notorio. "Él (Gareca) me llama y me dice que no era posible que un jugador como yo este dando los pases que venía dando, no es para un jugador de selección" confesó Flores en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

El jugador del Aalborg añadió que dicha crítica siempre la toma en cuenta, donde también agregó. "Cuando estaba en la U, el profe me decía que mi nivel era muy pobre, pero cuando llegué a la selección me excedí, me pidió que tenía que regular ese tema" finalizó.

