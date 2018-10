Edison Flores apoya a Paolo Hurtado en difícil momento [FOTO]

La unión que se ha generado en la interna de la selección peruana rompe fronteras y distancias, esto ha quedado demostrado nuevamente gracias a las redes sociales. Edison Flores se pronunció ni bien se conoció que Paolo Hurtado estaría varias semanas alejado de las canchas por una lesión, el popular 'Orejas' le mandó un mensaje de aliento levantándole el ánimo al 'Caballito'.

Edison Flores apoya a Paolo Hurtado

'Recupérate pronto mi hermano', fue lo que le escribió Edison Flores a Paolo Hurtado a través de su Instagram, esperando que el volante formado en Alianza Lima se recupere lo antes posible para poder estar nuevamente en la lista de convocados de la selección peruana.

'En los primeros minutos del juego con su selección peruana, después de un golpe en su rodilla derecha. Su rodilla se estiró y por eso no pudo completar el partido. La resonancia magnética mostró una tensión de grado 2 y un desgarro parcial en el MCL (ligamentos laterales internos) Se promedia seis semanas de recuperación', fue lo que informó en primera instancia el club Konyaspor en referencia al golpe sufrido por Paolo Hurtado.

Como se recuerda, Paolo Hurtado se lesionó (ligamentos de la rodilla derecha) cuando apenas se jugaban unos minutos del encuentro amistoso entre la selección peruana y Estados Unidos. El volante recibió una fuerte falta de Kellyn Acosta que lo hizo abandonar el campo por algunos minutos para ser atendido por el cuerpo médico de la blanquirroja.

'Yo pensé que iba a salir porque fue muy dura. Como siguió jugando pensé que no había pasado nada pero ahora me llegó el reporte del médico. Aún no he podido hablar con él. Debe estar muy golpeado porque estaba en el mejor momento en su club', declaró su agente Elio Casareto tras recibir los reportes médicos del Konyaspor de Turquía.

Paolo Hurtado quedó prácticamente descartado para los amistosos de la selección peruana ante Ecuador (15 en Lima) y Costa Rica (20 noviembre en Arequipa).