Edison Flores y los 4 equipos de la Serie A que lo quieren fichar

Edison Flores podría tener los días contados en Aalborg. Tras su participación en Rusia 2018 con la selección peruana, el volante ha interesado a otros clubes que desean contar con sus servicios.

De acuerdo a la web Calciomercato.it, especializada en los fichajes de clubes italianos, Edison Flores interesa a cuatro clubes de la Serie A.

La información de Calciomercato

"Su contrato con los daneses expira en junio de 2020 y la valoración de la tarjeta es de alrededor de 3 millones de euros , aunque Aalborg también podría tomar en consideración la cesión en préstamo con el derecho / obligación de canjear. Su posición natural es la de creador de juego, pero el peruano también puede hacer malabarismos en el ataque, un jugador que podría sentirse cómodo para equipos como Frosinone , Udinese, Empoli e incluso Sampdoria, como una alternativa a Gaston Ramirez", señala dicha web en su informe.

La aclaración de Edison Flores

"No sé. Hay un par de ofertas de otros clubes para que cambie, pero en este momento no hay ninguna aclaración. Todavía me quedan dos años de mi contrato en el club", indicó Edison Flores cuando arribó a Dinamarca. Además, señaló que "está esperando a que su agente arribe a Aalborg en los próximos días".

El destino del volante de la selección peruana cada vez suena más lejos de Dinamarca.

