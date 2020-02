La selección peruana Sub 23 quedó eliminada en la fase de grupos del Preolímpico Sudamericano Colombia 2020, finalizando en el último lugar del grupo con solo 3 puntos y con una diferencia de gol de -2. Pese a que el equipo de Nolberto Solano llegaba a la última fecha con chance de clasificar al cuadrangular final, cayeron ante Bolivia y desperdiciaron una chance de oro. Tras ello, Eddie Fleischman realizó una dura crítica contra el DT y los jugadores.

“Indiscutible responsabilidad de Solano y comando técnico por la penosa propuesta del sub23; pero la pobre competitividad de los que deciden y ejecutan en la cancha no se puede simplificar en culpar al dt. Típico aquí quemar un fusible creyendo q soluciona la ineficiencia general”, publicó Eddie Fleischman en su cuenta de Twitter.

La selección peruana Sub 23 solo pudo ganarle a Paraguay, en un encuentro donde arrancó perdiendo 2-0 y lo remontó casi sobre el final. Además, perdieron 1-0 ante Brasil y Uruguay, mientras que contra Bolivia cayeron por 2-1, despidiéndose del Preolímpico Sub 23.

Nolberto Solano no pudo obtener resultados positivos con la selección peruana Sub 23, con la que no pudo conseguir la medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019 ni el cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

