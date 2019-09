Ecuador - Perú | Prensa de Ecuador resalta 'superioridad' de la 'Bicolor' ante el 'Tricolor' a horas del partido | FOTO

Ecuador chocará ante Perú este jueves 05 de agosto desde las 19:30 horas (horario peruano), desde el Red Bull Arena de la ciudad de New Jersey, Estados Unidos. Este duelo amistoso FIFA será el debut de Jorge Célico al mando del 'Tricolor', luego de haber hecho historia con la selección Sub 20, con la que consiguió el campeonato del Sudamericano Sub 20 y el tercer lugar del Mundial de esta categoría.

Pero en Ecuador, la prensa tiene claro que la selección peruana es favorita sobre el 'Tricolor'. ¿La razón? Jorge Célico recién hará su debut en la selección de Ecuador, que no contará con figuras de la talla de Enner Valencia, Antonio Valencia o Jefferson Montero, quienes enfrentaron a la 'Bicolor' en el último duelo amistoso que se disputó en noviembre de 2018.

"Con la base del equipo que terminó con la sequía futbolística de 36 años y se clasificó al Mundial de Rusia 2018, y entre junio y julio pasados tuvo una destacada participación en la Copa América, la selección de Perú saldrá como favorita al duelo que se jugará en el estadio 'Red Bull Arena' de Nueva Jersey", publicó el diario El Telégrafo.

Captura: El Telégrafo

Como se sabe, la selección peruana no contará con Paolo Guerrero para los encuentros amistosos ante Ecuador y Brasil, debido a que solicitó un permiso especial para ausentarse y estar 100% enfocado en la Copa de Brasil.

Ecuador vs. Perú EN VIVO | Alineaciones para el amistoso

Ecuador: P. Ortiz; A. López, J. Porozo, D. Aimar, M. Pineida.; F. Gaibor, J. Cifuentes, J. Sornoza, G. Plata; J. Julio, M. Estrada.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales; Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva, Raúl Ruidíaz.

