Conoce al jugador de la Segunda que la rompe en la selección peruana sub 20

Dylan Caro, defensa de la selección peruana sub 20 y que debutó a los 16 años en la Segunda División con la camiseta de Unión Huaral, uno de los equipos más populares de ese torneo. Hace unos días salió campeón con la 'Bicolor' en un cuadrangular realizado en Venezuela con dicha categoría.

ENTREVISTA: JEAN PIERRE MARAVÍ

El lateral Dylan Caro llegó a Unión Huaral cuando tenía 12 años y hasta el momento jugó un total de 83 partidos anotando tres goles con el 'pelicano'. EL BOCÓN lo contactó para que nos hable sobre su experiencia en el Sudamericano, el trabajo en menores, su expectativa en el Sudamericano Sub 20 y su futuro.

Luego, de ganar el cuadrangular con la selección peruana sub 20, ¿cómo te haz sentido en estos días?

Se siente muy bonito campeonar. Te hace tener más confianza y experiencia. Ese es la idea para llegar bien al sudamericano en Chile, ya que tenemos un objetivo y es ir al mundial. Ahora, tenemos que seguir trabajando para eso.

¿Qué te dice Ahmed en las charlas?

Ahmed me dice que juegue como vengo jugando en mi equipo. Me pide que haga mi juego y me dice que siga así con ese nivel que muestro en el campo de juego.

Consideras que al ser el único jugador de Segunda División, ¿Te da una presión porque a diferencia de tus compañeros tu tienes competencia todos los fines de semana?

Presión no, creo que eso te motiva más por ser el único de segunda y siempre cuando me toca jugar trato de dejar todo en el campo para así sentirme bien conmigo mismo.

¿Cuál crees que es la clave para que se vean selecciones juveniles más competitivas?

Creo que es estar comprometidos todos, tanto en el rol como jugador y grupo, saber lo que queremos, estar unidos en base a eso hace que seamos más competitivos.

¿Ricardo Gareca habla con ustedes?

Creo que con algunos, pero nos aconseja que debemos hacer y como lo tenemos que hacer.

¿Contigo habló en persona?

Conmigo no. No te podría decir porque no lo hizo.

¿Cómo analizas el grupo que les tocó en el sudamericano de Chile?

Es un grupo de selecciones fuertes (Argentina, Ecuador, Paraguay y Ecuador). Va hacer complicado los partidos, pero si se puede sacar los partidos adelante, Solo está en nosotros y estamos trabajando para cumplir el objetivo.

Imagino, ¿qué tomas como una oportunidad este Sudamericano?

Si, este sudamericano va hacer buena vitrina para mostrarnos a todos los que queden seleccionados.

¿Cómo describes tu juego?

Un jugador agresivo, fuerte, de buen pie, encarador y que tiene un recorrido de ida y vuelta. Además, siempre apoya sus compañeros a dar ánimos cuando la situación es mala.

¿Cómo tomas esta experiencia de haber jugado tanto tiempo Segunda?

Creo que en segunda la gente de experiencia tienen recorrido. Eso me ayudó mucho en mi formación.

¿Cómo se encuentra tu situación contractual con Unión Huaral?

Ya acabé contrato. Esperaré hasta el sudamericano para definir a donde me iré.

¿Y la posibilidad de Alianza Lima?

Si estaba fuerte lo que decían que me iría a alianza, pero ya no han vuelto a hablar conmigo.

¿A qué jugador de la selección peruana admiras?

Admiro a Miguel Trauco y Luis Advíncula.

